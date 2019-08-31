Власти Багамских островов объявили эвакуацию из-за приближающегося урагана «Дориан»

Премьер-министр Содружества Хьюберт Миннис предупредил, что он очень мощный и потенциально опасный для жизни. Associated Press отмечает, что ураган усиливается. Сейчас он находится в 645 км к востоку от Багамских островов.

Порывы ветра к понедельнику могут достигнуть 225 км/ч. По данным Национального центра США по слежению за ураганами, в настоящее время его сила достигла четверной категории из пяти.

Ранее президент США Дональд Трамп ввел режим чрезвычайной ситуации в штате Флорида из-за урагана «Дориан». В нескольких округах штата Джорджия также объявили режим ЧС.