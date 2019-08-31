Предполагаемый убийца уроженца Чечни в Берлине мог быть связан с российскими спецслужбами

Об этом говорится в совместном расследовании The Insider, Bellingcat и Der Spiegel. По их данным, убийца приехал в Германию через Францию с только что выпущенным загранпаспортом на имя Вадима Андреевича Соколова. Об этом рассказал «Эху Москвы» шеф-редактор издания The Insider Роман Доброхотов.

Как французское консульство выдало многократную визу человеку с пустым, не биометрическим паспортом, оформленным на несуществующее имя — большая загадка, добавил Роман Доброхотов.

Хангошвили был убит в Берлине 23 августа. В России он находился в розыске еще с 2002 года по подозрению в терроризме. Какие конкретно обвинения в его адрес выдвигали российские власти, неизвестно.