Коммунист Владимир Бортко снимается с выборов губернатора Петербурга

Сегодня он должен подать официальное заявление в Горизбирком.

По словам Владимира Бортко, решение о снятии с выборов губернатора Петербурга он принял самостоятельно, Смольный не просил его этого делать. Коммунист также сказал изданию «Фонтанка.ру», что своей попыткой побороться за кресло градоначальника он хотел поднять имидж КПРФ.

Накануне во время предвыборных дебатов Бортко заявил, что цитирую не будет играть в дурака краплеными картами конец цитаты. Свое мнение о решение соперника уже высказал временный губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Он предположил, что представитель КПРФ оказался не достаточно стрессоустойчив. В беседе с журналистами телеканала 78 исполняющий обязанности градоначальника выразил сожаление, что из гонки выбыл боец.

На данный момент осталось три кандидата на пост губернатора Петербурга. Это Надежда Тихонова от «Справедливой России», Михаил Амосов от «Гражданской платформы» и самовидвиженец Александр Беглов.