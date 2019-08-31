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07:00, 31 августа 2019

В центре Москвы пройдет шествие против политических репрессий

Власти столицы отказались согласовать мероприятие. О проведении очередной субботней акции протеста на этой неделе объявила юрист «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь. Сбор участников назначен на 14 часов дня у памятника Грибоедову на Чистых прудах, после чего планируется провести шествие по бульварам. Главная цель мероприятия – поддержка обвиняемых по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве.

В числе тех, кто подавал заявку на проведение сегодняшней акции, была незарегистрированная Либертарианская партия. Столичная мэрия отказала под предлогом отсутствия площадки для сбора и недостаточной ширины проезжей части для 10 тысяч человек, указанных в заявке. Кроме того, власти сослались на возможные помехи движению пешеходов и транспорта. Соболь же в ответ заявила, что у протестующих есть законное право выйти на улицы.

Митинги и шествия в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму продолжаются с середины июля. На несанкционированных акциях 27 июля и 3 августа были задержаны тысячи человек.



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