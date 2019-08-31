На проспекте Сахарова вновь будут выступать российские артисты

Оппозиция хотела провести здесь митинг, но мэрия Москвы ответила отказом. Вторая половина лета в Москве оказалась богатой на всевозможные праздники и фестивали. В конце июля и начале августа центром притяжения столичные чиновники назначили Парк Горького, куда горожане приходили не только есть, но и слушать известных музыкантов. Торжества назначались в последний момент, что удивляло анонсированных там звезд.

Неделю назад главной площадкой стал проспект Сахарова, где отметили день российского флага. По официальной информации, участие приняли свыше ста тысяч человек. Там же сегодня состоится молодежный фестиваль PRОлето с участием Ольги Бузовой, рэпера Тимы Белорусских, юмористов из Comedy Club и спортсменов-экстремалов.

Все эти мероприятия совпадают с акциями оппозиции, которые начались в июле после недопуска на выборы ряда независимых кандидатов. Вторую неделю подряд городские власти отказываются согласовывать митинг на проспекте Сахарова.

На бульварах сегодня должно состояться шествие против политических репрессий. Мэрия отказалась согласовать это мероприятие.