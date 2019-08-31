Air Canada оштрафовали на 15 тысяч долларов за дискриминацию французского языка

Федеральный суд Оттавы усмотрел нарушение закона об официальных языках, который обеспечивает равный статус английского и французского в Канаде. Иск подала семейная пара Мишель и Линда Тибодо. В нем говорится о более чем двух десятках жалобах, поданных против перевозчика в 2016 году. В частности, они указали, что одно из слов на ремнях безопасности было выгравировано только на английском языке. А слова «выход» и «внимание» на английском имели куда больший шрифт, нежели чем на французском. Кроме того, они пожаловались на то, что объявление о посадке на французском языке было менее подробным, чем на английском.