Один из основателей петербургского арт-центра «Пушкинская, 10» и товарищества «Свободная культура» художник Сергей Ковальский скончался на 72-м году жизни. Об этом сообщила куратор центра Юлия Рыбакова. Сергей Ковальский известен как российский художник-нонконформист, поэт и куратор арт-центра. Он также являлся членом ассоциации искусствоведов и историков искусства, международной федерации русскоязычных писателей.

«Пушкинская-10» объединяет 15 художественных галерей, концертную площадку, два музыкальных клуба, студию звукозаписи, детский театр и 38 творческих мастерских художников и музыкантов. В арт-центре работает единственный в России музей нонконформистского искусства.