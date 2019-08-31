В центре Москвы сегодня пройдет шествие в поддержку фигурантов так называемого «московского дела»

О его проведении объявила незарегистрированный кандидат в Мосгордуму, юрист «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь. Сбор участников назначен на 14 часов у памятника Грибоедову на Чистых прудах, затем планируется пройти по бульварам до Пушкинской. Власти столицы мероприятие не согласовали. Соболь заявила, что у протестующих есть законное право выйти на улицы. Прокуратура предупредила ее об ответственности. Ранее мэрия отклонила три заявки оппозиции на сегодняшний день.