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05:04, 31 августа 2019

В центре Москвы сегодня пройдет шествие в поддержку фигурантов так называемого «московского дела»

О его проведении объявила незарегистрированный кандидат в Мосгордуму, юрист «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь. Сбор участников назначен на 14 часов у памятника Грибоедову на Чистых прудах, затем планируется пройти по бульварам до Пушкинской. Власти столицы мероприятие не согласовали. Соболь заявила, что у протестующих есть законное право выйти на улицы. Прокуратура предупредила ее об ответственности. Ранее мэрия отклонила три заявки оппозиции на сегодняшний день.



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