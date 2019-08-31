Азербайджанского блогера Эльвина Исаева, который критиковал власти республики, лишили российского паспорта и собираются выдворить из России. Сейчас он находится в Центре временного содержания мигрантов в Красном Селе. Как сообщает Рейтер, 39-летний Исаев уже почти 20 лет является гражданином России. Он живет в Петербурге вместе со своей женой. По словам его родственников, 23 августа мужчину задержали у собственного дома два десятка полицейских. Адвокаты говорили «Фонтанке», что за Исаевым приехали примерно пять автомобилей полиции, а на вопросы родственников силовики отвечали: «Вы ничего не сделаете, все решено сверху». Как рассказала супруга задержанного Светлана, полицейские сообщили, что паспорт ее мужа признан миграционной службой недействительным. В понедельник суд Петербурга постановил выдворить его в Баку за нарушение иммиграционного законодательства. По мнению жены блогера, за происходящим стоят власти Азербайджана. По ее словам, мужу поступали угрозы. Она рассказала об этом в видеообращении на YouTube к президенту Владимиру Путину.