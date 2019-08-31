В Москве пройдет молодежный фестиваль «PRO лето»

Его основными площадками станут ВДНХ и проспект Сахарова, где оппозиция намеревалась провести протестную акцию. Организатором мероприятия заявлен Российский союз молодежи. Как говорится на его сайте, фестиваль приурочен ко Дню знаний и окончанию лета. На обеих площадках анонсированы большие праздничные концерты с

участием популярных исполнителей. Власти начали активно приглашать горожан на шоу, в том числе с помощью публикаций в прессе и смс-рассылок, после того, как незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь объявила, что шествие в поддержку фигурантов так называемого «Московского дела» все равно состоится, несмотря на то, что столичные власти отклонили три заявки оппозиции на этот день. Сбор назначен на 14 часов у памятника Грибоедову на Чистых прудах. Далее участники собираются пройти по бульварам в сторону Пушкинской.