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04:07, 31 августа 2019

В Москве пройдет молодежный фестиваль «PRO лето»

Его основными площадками станут ВДНХ и проспект Сахарова, где оппозиция намеревалась провести протестную акцию. Организатором мероприятия заявлен Российский союз молодежи. Как говорится на его сайте, фестиваль приурочен ко Дню знаний и окончанию лета. На обеих площадках анонсированы большие праздничные концерты с 
участием популярных исполнителей. Власти начали активно приглашать горожан на шоу, в том числе с помощью публикаций в прессе и смс-рассылок, после того, как незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь объявила, что шествие в поддержку фигурантов так называемого «Московского дела» все равно состоится, несмотря на то, что столичные власти отклонили три заявки оппозиции на этот день. Сбор назначен на 14 часов у памятника Грибоедову на Чистых прудах. Далее участники собираются пройти по бульварам в сторону Пушкинской.



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