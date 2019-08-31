Президент США Дональд Трамп намерен воспользоваться приглашением канцлера ФРГ Ангелы Меркель и посетить Германию

Однако сроки визита он не уточнил. В Польшу, по словам Трампа, он собирается отправиться позднее. Американский лидер рассказал об этом во время беседы с журналистами на Южной лужайке Белого дома.

Трамп должен был посетить Польшу с 1 по 2 сентября. Предполагалось, что он примет участие в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине начала Второй мировой войны, и проведет переговоры с польским руководством. Однако, американский лидер отменил визит из-за надвигающегося на Соединенные Штаты урагана.