Депутат парламента Гренландии Пеле Броберг призвал более тщательно рассмотреть идею президента США о покупке острова. Он пояснил, что предложение Дональда Трампа позволит получить Гренландии независимость от Дании. Об этом сообщает РИА Новости. Депутат подчеркнул, что власти Дании обходят документ ООН от 1953 года, согласно которому упраздняются колонии, и теперь настала пора отказаться от ее контроля. Он также добавил, что сейчас не Дания, а Соединенные Штаты обеспечивают оборону острова. После того, как с Вашингтоном будет установлено сотрудничество, он будет каждый год перечислять острову большие суммы, заключил депутат.