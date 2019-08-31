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03:06, 31 августа 2019

Церковные эксперты оценят работу художника Покраса Лампаса «Супрематический крест»

Заключение запросили в Московском патриархате. Об этом сообщил в эфире радио «Вера» глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. По его мнению, в данном вопросе нужно разобраться, в том числе и православным активистам, поскольку «тема неоднозначная». Он отметил, что сам лично «многократно встречал изображение креста в храмах на полу». Легойда также добавил, что ему импонирует позиция художника, готового идти на контакт и даже переделать свою работу.



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