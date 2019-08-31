Режиссёр Владимир Бортко отказался участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга

Сегодня он намерен подать в избирком официальное заявление. Кандидат от КПРФ сказал, что не советовался с руководством партии и готов понести наказание за нарушение партийной дисциплины. Свое заявление он сдел в ходе теледебатов. Бортко пояснил, что не хочет «играть в эти игры». По его словам, он «пришел играть в футбол», а ему говорят, «надо играть в «подкидного дурака»». Быть «этим дураком» он не хочет. Бортко подчеркнул, что ему была нужна победа на выборах, а не «как обычно, 17%». Как пишет «Медуза», теперь временному главе Санкт-Петербурга Александру Беглову будет проще победить в первом туре.