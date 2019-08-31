США ввели санкции против иранского танкера «Адриан Дариа 1», освобожденного Гибралтаром

Об этом говорится в заявлении американского министерства финансов. В санкционный список внесен также капитан этого судна — гражданин Индии Ахилеш Кумар. Как отмечает ведомство, танкер перевозил более 2 миллаирдов баррелей иранской нефти, «от чего в результате извлекали пользу силы специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции «. Санкции введены в рамках исполнительного указа, «направленного на борьбу с терроризмом и теми, кто оказывает поддержку терроризму или террористической деятельности». Ограничения предполагают заморозку всех активов в Соединенных Штатах, при этом американским гражданам запрещено поддерживать какие-либо деловые связи с фигурантами списка.