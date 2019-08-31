Олег Дерипаска предупредил сотрудников Горьковского автозавода о грядущем мировом кризисе

Олег Дерипаска предупредил сотрудников Горьковского автозавода, который входит в его холдинг «Русские машины», о грядущем мировом кризисе. Он, по словам миллиардера, станет следствием торговой войны между США и Китаем. Как рассказал источник РБК, в ходе недавнего посещения завода в Нижнем Новгороде, Дерипаска также сказал, что с компании в ближайшее время не снимут санкции. При этом бизнесмен сообщил о правительственной программе поддержки автопрома и о возможном создании 30 тысяч рабочих мест благодаря программе импортозамещения.