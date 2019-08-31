12-ти медсестрам Александровской больницы, подавшим заявления об увольнении, сохранят зарплату в полном объеме

Такое решение принял директор департамента здравоохранения Владимирской области Алексей Мозалев. «Все участвующие в разговоре медицинские сестры выразили желание продолжить трудовую деятельность в неврологическом отделении», — сообщается на сайте ведомства. Помимо этого создана комиссия по вопросам зарплаты, нагрузки и социальной поддержки медработников. Накануне стало известно, что 12 медсестер Александровской районной больницы решили уволиться из-за уменьшение стимулирующих выплат. При этом главврач медучреждения Александр Обидин утверждал, что зарплата сократилась бы на сумму от 400 до 1,5 тысяс рублей.