Хакеры взломали аккаунт одного из основателей и гендиректора Twitter Джека Дорси

Об этом сообщает пресс-служба соцсети. По данным Bloomberg, страница была взломана накануне около 23:00 мск. В аккаунте появились около двух десятков твитов с нецензурными и расистскими комментариями. Сотрудники компании отреагировали на ситуацию спустя 20 минут. Сейчас все оскорбительные высказывания удалены.

The Verge пишет, что страничку Дорси могла взломать хакерская группа Chuckle Squad. Она также могла быть причастна к взломам нескольких аккаунтов известных YouTube-блогеров, совершенным на прошлой неделе.