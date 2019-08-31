Для россиян закроют безвизовый въезд на принадлежащие Соединенным Штатам Северные Марианские острова и остров Гуам

Отменить действующие с 2009 года правила планирует Министерство внутренней безопасности США. Это следует из уведомления ведомства в Федеральном реестре. В министерстве отметили, что такое решение принято ради повышения национальной безопасности. Сейчас российские граждане могут приезжать на Гуам и Марианы без виз на срок до 45 дней. При этом туристы из России не имеют права выезжать с островов на другие территории США и должны иметь обратные билеты.