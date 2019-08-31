В Самарской области возбуждено уголовное дело после массового отравления суши

Самарский ресторан «Фарфор» обвиняется в производстве и сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности, сообщается на сайте ведомства. С 23 по 29 августа в больницы обратились 63 человека с пищевым отравлением. Все они ели в этом заведении. Представитель центрального офиса ресторана сообщил, что в ходе проверки обнаружены «грубые нарушения в работе филиала». Все кухни в Самаре закрыли на внеплановую санитарную обработку, продукты утилизировали, а сырье отправили на экспертизу.