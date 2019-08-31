Владимир Бортко отказался от участия в выборах губернатора Санкт-Петербурга

Об этом режиссер объявил в ходе теледебатов кандидатов. Сегодня он намерен подать соответствующее заявление в горизбирком. Режиссер заявил, что не хочет «играть в эти игры». По его словам, он «пришел играть в футбол», а ему говорят, «надо играть в «подкидного дурака»». Быть «этим дураком» он не хочет. Бортко подчеркнул, что ему была нужна победа на выборах, а не «как обычно, 17%». Он также сказал, что не согласовывал свое решение с КПРФ, в том числе с лидером партии Геннадием Зюгановым, поскольку боялся, что его остановят. Источник «Медузы» в администрации президента заверил, что Бортко самостоятельно снялся с выборов, на него никто не давил.

Теперь в предвыборной гонке остались три кандидата: депутаты Заксобрания Петербурга Надежда Тихонова от «Справедливой России» и Михаил Амосов от «Гражданской платформы», а также нынешний врио губернатора Петербурга Александр Беглов, который идет как самовыдвиженец.