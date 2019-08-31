Кандидат от КПРФ Владимир Бортко сегодня официально снимется с выборов губернатора Петербурга. Накануне он пообещал принести в избирком заявление.

Владимир Бортко капитулировал в прямом эфире. Во время дебатов на телеканале «Санкт-Петербург» кинорежиссер и депутат Госдумы внезапно заявил, что не будет участвовать в выборах. По его словам, он пришел играть в футбол, а его заставляют играть в «подкидного дурака». Бортко сообщил соперникам, что он дураком быть не хочет, поэтому снимается с выборов. Коммунист уточнил, что с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым он не советовался, боялся, что его остановят. Бортко назвал решение не участвовать в выборах самовольным и отметил, что готов понести за это любое партийное наказание. Теперь остались три кандидата в борьбе за кресло губернатора Петербурга – депутат Заксобрания Надежда Тихонова от «Справедливой России», бывший городской депутат Михаил Амосов от «Гражданская платформа» и глава города Александр Беглов, который идет самовыдвиженцем, несмотря на давнее членство в «Единой России».

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