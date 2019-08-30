Следственный комитет начал проверку по факту утечки персональных данных сотрудников РЖД

В сообщении СКР говорится, что неизвестные получили доступ к информационным служебным ресурсам компании. В то же время начальник департамента информатизации РЖД Кирилл Семион говорил агентству ТАСС, что персональные данные были получены не в результате проникновения в систему извне.

Несколько дней назад стало известно, что в свободном доступе оказались персональные данные более чем 700 тысяч сотрудников РЖД, в том числе полные имена, адреса, номера СНИЛС, телефоны и фотографии.