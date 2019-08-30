Финал Лиги чемпионов в 2021 году пройдёт в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена»

Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на источник в исполкоме УЕФА. Согласно этим данным, финал 2022 года пройдёт в Мюнхене, 2023 – в Лондоне. Официально о решении планируется объявить 24 сентября. Россия принимала финал Лиги чемпионов один раз – в 2008 году. Это был матч в «Лужниках». «Манчестер Юнайтед» в серии пенальти обыграл «Челси».

Что касается «Газпром-Арены», в следующем году этот стадион примет четыре матча чемпионата Европы по футболу.