Российский космонавт с трудом включил робота Фёдора на МКС

Алексей Овчинин сказал, что сделал 10 или 15 попыток. В какой-то момент космонавт предложил ударить по кнопке включения электропитания молотком. В ответ на это Центр управления полётами посоветовал заменить у Фёдора батареи. После очередной попытки, робот включился, сообщает агентство РИА «Новости» со ссылкой на трансляцию, которую ведёт НАСА.

Корабль «Союз» с Фёдором на борту запустили на околоземную орбиту на прошлой неделе. Стыковка удалась со второй попытки. Вчера робота перенесли на станцию.