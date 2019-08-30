СК возбудил дело о мошенничестве по заявлению спортсменки, получившей перелом позвоночника на Олимпиаде в Сочи

Следственный комитет возбудил уголовное дело о мошенничестве по заявлению спортсменки, получившей перелом позвоночника на Олимпиаде в Сочи. Расследование началось в отношении основателя «Клиники доктора Блюма» Евгения Блюма, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на копию постановления. Участница российской сборной по фристайлу Мария Комиссарова получила перелом со смещением во время тренировки. Лечение спортсменки в испанском подразделении клиники длилось полтора года, обошлось в 51 миллион рублей и не дало результатов. Обследовавшие Комиссарову врачи заявили, что она больше не сможет ходить. Блюм, как сообщается, обещал ей восстановление через год.