В Псковской области депутата лишили мандата после приговора об оправдании терроризма. Об этом сообщает издание «7х7». В марте суд признал Аркадия Маркова виновным и оштрафовал на 700 тысяч рублей. Депутат свою вину отрицал. Дело против него возбудили из-за публикации в соцсети ВКонтакте и еще на одном сайте отрывка из сериала «Игра. Реванш», показанного 3 года назад телеканалом НТВ. В нем главный герой, экс-сотрудник ФСБ, застрелили полковника службы якобы за нарушение присяги СССР, — пишет «Новая газета».