Режиссёр Бортко уверяет, что самостоятельно принял решение отказаться от участия в выборах губернатора Петербурга

По его словам, он не советовался ни со Смольным, ни с администрацией президента, ни с партией КПРФ, которая его выдвинула. «Я не хочу играть в эти игры. Карта-то краплёная, пять тузов в колоде, я пришёл играть в футбол, а мне говорят, нет, надо играть в «подкидного дурака». Я не хочу быть этим дураком», — добавил Бортко. Позднее на вопрос журналиста сайта «Фонтанка» о том, был ли режиссёр в курсе, что это за игра, когда принимал решение участвовать в выборах, кандидат сказал, что участвовал в кампании для того, чтобы поднять престиж КПРФ. По его мнению, теперь люди лучше знают, кто такие коммунисты. Решение кандидата от КПРФ уже прокомментировал также претендующий на пост губернатора, временный глава ПетербургаАлександр Беглов. Он сказал сайту «78.Новости», что «некоторых подвела стрессоустойчивость».