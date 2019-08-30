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22:05, 30 августа 2019

Управление туризма острова Святой Елены ищет мужчину на роль Наполеона Бонапарта

Как говорится в официальном Твиттер-аккаунте управления, идет поиск презентабельного мужчины, который мог бы принимать участие в мероприятиях вплоть до 200-летия со дня смерти Наполеона. Эта дата будет отмечаться в 2021-м году. Чтобы пройти отбор, мужчина должен примерить сшитый на заказ костюм Наполеона со шляпой, а также продемонстрировать возможность общаться с людьми всех уровней, особенно с высокопоставленными, — цитирует объявление Би-би-си. На какое вознаграждение сможет претендовать победитель, не уточняется. Также отмечается, что для женщин вакансий нет.



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