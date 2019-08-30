Объявленного в розыск по «московскому делу» Никиту Чирцова выслали из Минска, но в Москве задерживать не стали

22-летний программист Никита Чирцов участвовал в протестной акции в Москве 27 июля, спустя несколько дней был оштрафован судом на 12 тысяч рублей, а 28 августа был задержан в Минске. В хостел, где он жил, пришли милиционеры, заковали в наручники молодого человека и увезли в отделение. Там Чирцову сообщили, что он находится в международном розыске по подозрению в участии в массовых беспорядках, пишет «Новая газета». Сам он рассказал изданию «Медиазона», что на акции 27 июля только убегал от силовиков, а потом его все-таки задержали. Белорусские милиционеры купили ему по его же кредитной карте билет на самолет в Москве, а в «Домодедово» его пропустили на паспортном контроле. Почему находящего в розыске молодого человека не стали задерживать в аэропорту, он, судя по всему, и сам не знает. В интервью «Медиазоне» Никита Чирцов подчеркнул, что не собирается сдаваться, потому что ничего противозаконного не совершил.

Ранее другой фигурант того же дела, который был объявлен в розыск, Сергей Фомин, сам пришел в полицию. Он тоже уверен в своей невиновности.