Режиссёр Владимир Бортко снялся с выборов губернатора Петербурга

О своём решении кандидат от КПРФ объявил этим вечером. В эфире канала «Санкт-Петербург», где проходили предвыборные дебаты, Бортко сказал, что завтра обратится в горизбирком с официальным заявлением.

Кинорежиссёр сказал, что не хочет «играть в «подкидного дурака» и не хочет «быть этим дураком». Бортко подчеркнул, что ему нужна была победа на выборах, а не, цитирую, «как обычно 17%».

Владимир Бортко заверил, что отказ от выборов – его личное решение и что на него не влияли ни Смольный, ни Кремль, ни КПРФ. Кандидат добавил, что участвовал в кампании, чтобы поднять престиж коммунистической партии.

В КПРФ сожалеют о решении Владимира Бортко. Подобные решения – прерогатива партии. Их нельзя принимать самостоятельно, — сказал в интервью «Эху» зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин.

Решение Бортко уже прокомментировали другие кандидаты в губернаторы Петербурга. Михаил Амосов не одобрил решение. Депутат сказал сайту «78.Новости», что это понижает конкурентность. Исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов, для которого Владимир Бортко, по мнению наблюдателей, был основным конкурентом на выборах, прокомментировал решение кандидата от КПРФ следующими словами: «Некоторых стрессоустойчивость подвела. И это жаль. Мы потеряли бойца».