Российский космонавт Алексей Овчинин столкнулся с трудностями при попытке включить робота Федора на МКС
Об этом сообщает агентство РИА Новости, ссылаясь на переговоры космонавтов со специалиста Центра управления полетами. Овчинин предлагал стукнуть по Федору молотком, специалисты ЦУПа – заменить батареи. В итоге космонавт все-таки включил робота. Как сообщается, робот заговорил лишь на 10-й или 15-й попытке.
Корабль «Союз» с роботом на борту запустили на околоземную орбиту на прошлой неделе. Он со второй попытки пристыковался к МКС. Вчера Федора перенесли на станцию.