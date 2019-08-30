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21:31, 30 августа 2019

Кандидат в губернаторы Петербурга Михаил Амосов не одобрил решения Владимира Бортко сняться с выборов

Депутат сказал, что такое решение понижает конкурентность. Он назвал эту позицию не очень правильной со всех точек зрения и при этом добавил, что сам привык бороться до конца.
О своем решении отказаться от участия в выборах Бортко объявил этим вечером. В эфире телеканала «Санкт-Петербург», где проходили предвыборные дебаты, кинорежиссер сказал, что не советовался ни со Смольным, ни с администрацией президента, ни с партией КПРФ, которая его выдвинула. «Я не хочу играть в эти игры», – сказал Бортко и добавил, что ему была нужна победа, а не, цитирую, «как обычно, 17%». О том, что Бортко самостоятельно снялся с выборов и на него никто не давил, сказал и источник сайта «Медуза» в администрации президента. Временно исполняющий обязанности главы Петербурга Александр Беглов, для которого Бортко, по мнению наблюдателей, был основным конкурентом на выборах, назвал отказ кинорежиссера потерей бойца.



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