На 94-м году жизни умер шведский бизнесмен, основатель транснациональной корпорации «Тетрапак» Ханс Раусинг

Он скончался в Англии. Раусинг был одним из богатейших людей планеты. Состояние предпринимателя оценивается в 12,5 миллиардов долларов. Помимо поместья в Великобритании у бизнесмена была солидная коллекция старинных автомобилей, но в некоторых вопросах он демонстрировал экономность – стригся у деревенского парикмахера, требовал пенсионную скидку при покупке билетов на мероприятия и носил дешевую модель часов.