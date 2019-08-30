Украинское госпредприятие «Антонов» потребовало переименовать российскую модификацию нового самолета

Об этом сообщает пресс-служба компании. В «Антонове» пояснили, что российское конструкторское бюро «Ильюшин» работает над модификацией тяжелого дальнего транспортного самолета на базе лайнера Ан-124-100 «Руслан». По мнению украинской компании, установка нового оборудования приведет к ключевым изменениям характеристик самолета. В пресс-службе подчеркивают, что «Антонов» не участвует в работе над новым самолетом и не будет нести ответственность за его безопасность.