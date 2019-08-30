В Москве по подозрению в вымогательстве задержали двух тренеров личностного роста

Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на столичную полицию. Согласно этим данным, заявление написала женщина, которая 10 лет посещала занятия тренеров. 31-летняя москвичка рассказала, что во время психологических тренингов сообщила конфиденциальные сведения о личной жизни, в том числе в письменном виде. По ее версии, за неразглашение этой информации тренеры потребовали более миллиона рублей. Полицейские задержали 35-летнего мужчину и 53-летнюю женщину. Во время обыска у них нашли больше 15-ти миллионов рублей, банковские карты, базу данных клиентов и записи со сведениями о личной жизни посетителей тренингов. Оба заключены под стражу.