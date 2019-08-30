Аэропорт «Шереметьево» вновь откладывает открытие третьей взлетно-посадочной полосы

Буквально на днях было объявлено, что открытие состоится 1-го сентября. Когда полосу введут в эксплуатацию, теперь неизвестно. Ранее зам.главы по строительству «Шереметьево» Сергей Папков называл в интервью агентству Интерфакс в качестве срока конец следующего года. При этом причину переноса он не уточнял. Изначально полосу собирались открыть к Чемпионату мира по футболу прошлого года, затем стали появляться сообщения о том, что понадобились дополнительные средства.