Режиссер и депутат Владимир Бортко снялся с выборов губернатора Петербурга

«Я не хочу играть в эти игры. Карты-то крапленые. Пять тузов в колоде. Я пришел играть в футбол, а мне говорят – нет, надо играть в подкидного дурака. Я не хочу быть этим дураком», — приводит слова Бортко агентство Интерфакс. В КПРФ, от которой Бортко собирался идти на выборы, назвали решение неожиданным. Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов, для которого Бортко, по словам наблюдателей, был основным соперником на выборах, прокомментировал решение кинорежиссера следующими словами: «Некоторых стрессоустойчивость подвела. И это жаль. Мы потеряли бойца». Слова Беглова приводит сайт «78. Новости».