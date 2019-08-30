Из больницы во Владимирской области увольняются 12 медсестер

Об этом сообщает агентство ТАСС. Главный врач александровской районной больницы Александр Обидин рассказал, медсестры неврологического отделения недовольны сокращением стимулирующих выплат. Сейчас медсестры получают от 32-х до 35-ти тысяч рублей в месяц, выплаты сократятся на сумму до полутора тысяч, — уточнил главврач.

Ранее заявления на увольнение написали 6 хирургов городской больницы в Нижнем Тагиле. Они жаловались на высокую нагрузку и низкие зарплаты. После того, как информация дошла до Кремля, сотрудники Минздрава убедили врачей остаться, пообещав пересмотреть условия работы.