СК решил проверить на экстремизм 9 видеозаписей из YouTube-канала фигуранта так называемого «московского дела» Жукова

В YouTube на Егора Жукова подписаны почти 140 тысяч человек. На канале опубликовано порядка 130-ти роликов.

Студент Высшей школы экономики Егор Жуков стал фигурантом уголовного дела по статье о массовых беспорядках после акции протеста 27-го июля. Следователи посчитали, что он руководил толпой протестующих. Поводом для обвинений стала видеозапись. Илья Новиков ранее говорил, что следователи установили, что на этой видеозаписи не Егор Жуков, однако обвинения со студента снимать не стали.