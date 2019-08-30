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20:00, 30 августа 2019

В КПРФ сожалеют о решении кинорежиссера и депутата Бортко снять свою кандидатуру с выборов губернатора Петербурга

В КПРФ сожалеют о решении кинорежиссера и депутата Владимира Бортко снять свою кандидатуру с выборов губернатора Петербурга.

Подобные решения – прерогатива партии. Их нельзя принимать самостоятельно, — сказал в интервью «Эху» зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин.
Об отказе от участия в выборах Владимир Бортко объявил этим вечером в эфире телеканала «Санкт-Петербург». Во время выступления кандидата от КПРФ прозвучала фраза о нежелании «играть в дурака краплеными картами». Позднее на вопрос журналиста «Фонтанки» о том, был ли Бортко в курсе, что это за игра, когда принимал решение участвовать в выборах, кинорежиссер сказал, что участвовал в кампании для того, чтобы поднять престиж КПРФ. «И я это сделал», — сказал Бортко. Он добавил, что теперь люди лучше знают, кто такие коммунисты. Бортко подчеркнул, что принял решение самостоятельно, не по просьбе Смольного или администрации президента. Он сказал, что ему советчики не нужны.
Решение кандидата от КПРФ уже прокомментировал временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга. Сайту «78.Новости» он сказал следующие слова: «Некоторых стрессоустойчивость подвела. И это жаль. Мы потеряли бойца».



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