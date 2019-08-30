Голландский город Роттердам примет песенный конкурс «Евровидение-2020». Об этом сообщил в пятницу организационный комитет мероприятия «Выбирая Роттердам в качестве места проведения мероприятия, мы выбираем не только

город с особой историей и неоспоримыми отличительным чертами, — заявил исполнительный продюсер конкурса Ситсе Баккер. — Мы выбираем концертный зал Ahoy («Ахой»), который, по нашим оценкам, является наиболее подходящей площадкой для производства с использованием самых современных технологий трех телешоу с общей аудиторией в 180 млн зрителей».

Полуфиналы конкурса пройдут 12 и 14 мая 2020 года, финал «Евровидения-2020»