Участник московской протестной акции 27 июня Никита Чирцов, высланный из Белоруссии, прилетел в аэропорт «Домодедово»

Участник московской протестной акции 27-го июля Никита Чирцов, высланный из Белоруссии, прилетел в аэропорт «Домодедово». Об этом сообщает сайт «Медиазона». О задержании Чирцова в Минске стало известно в среду. На следующий день МВД Белоруссии подтвердило, что молодой человек объявлен в международный розыск. Милиционеры сказали Чирцову, что в России его подозревают в применении насилия в отношении представителя власти и в участии в массовых беспорядках. Из Белоруссии Чирцова выслали с запретом на въезд в страну сроком на 10 лет.