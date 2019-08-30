Зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин считает большой ошибкой отказ Владимира Бортко от участия в выборах губернатора Петербурга. Он не имеет права принимать такие решения, не посоветовавшись с коллегиальным органом, который его выдвигал, — сказал Афонин.

О своем отказе участвовать в выборах кинорежиссер и депутат Владимир Бортко объявил около часа назад. В эфире телеканала «Санкт-Петербург» он сказал: «я снимаю свое имя с выборов. Я кланяюсь. Спасибо вам, я ухожу». Нашей радиостанции Бортко сказал, что разъяснит свое решение на завтрашней пресс-конференции.