ЦСКА и Краснодар узнали соперников по группе Лиги Европы

После вылета тульского Арсенала и Спартака России жизненно необходимы набранные очки, чтобы сохранить позиции в таблице коэффициентов УЕФА, дающие более широкое представительство в турнире. ЦСКА в этом смысле будет проще. Команде предстоит соперничать с Лудогорцем из Болгарии, испанским Эспаньолом и венгерским Ференцварошом. Легкость, впрочем, кажущаяся. Даже небольшие в футбольном отношении страны в последнее время здорово прибавили. В Испании вообще нет слабых команд, Лудогорец совсем недавно выступал в Лиге Чемпионов и смог однажды не проиграть Ливерпулю. Ференцварошу болгарская команда уступила в первом квалификационном раунде Лиги Чемпионов, но потом венгры все равно оказались в Лиге Европы. Так что соперники друг друга знают неплохо. Краснодару достались более серьезные оппоненты с именами на слуху. Швейцарский Базель известный в Европе бренд, но клубу трудно поддерживать уровень из-за перманентной распродажи игроков, тем не менее команда еще два года назад выходила в из группы в Лиге Чемпионов. Хетафе менее раскручен, чем другие испанские клубы, но уровень футбола в стране говорит о крепости коллектива и наконец турецкий Трабзонспор – один из популярнызх в стране клубов. За него играет известный колумбийский форвард Уго Родальега и словацкий хавбек Юрай Куцка.

Первые матчи группового этапа Лиги Европы будут сыграны 19 сентября