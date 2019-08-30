Участника московской акции протеста 27-го июля Никиту Чирцова, задержанного в Белоруссии, выслали в Россию

Об этом сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на координатора правовой помощи проекта «ОВД-инфо» Аллу Фролову. Согласно этим данным, самолет с Чирцовым на борту приземлился в «Домодедово» этим вечером. В то же время адвокат Александр Борков сказал, что его подзащитного не видели среди выходящих из самолета пассажиров. Ранее Чирцова в России объявили в розыск в связи с уголовным делом о массовых беспорядках.