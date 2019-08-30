ФБК утверждает, что государство выделило зам.главы Центризбиркома Булаеву две квартиры рыночной стоимостью 150 мил руб

Фонд борьбы с коррупцией утверждает, что государство выделило зам.главы Центризбиркома Николаю Булаеву две квартиры рыночной стоимостью 150 миллионов рублей. Этой недвижимости посвящено новое расследование ФБК. В нем говорится, что первую квартиру Булаев получил от управделами президента в 2009-м году. Это жилье площадью больше 100 квадратных метров в районе Очаково-Матвеевское. В прошлом году, как утверждают авторы расследования, Булаев получил еще одну квартиру от города, в чью собственность она перешла от Министерства обороны. Уточняется, что государство выделило Булаеву субсидию на эту квартиру. Площадь этого жилья в Хамовниках более 150-ти квадратных метров. ФБК оценил эту квартиру более чем в 100 миллионов рублей.