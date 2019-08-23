Ожидаемый обмен заключенными между Украиной и Россией не является шагом к нормализации двусторонних отношений – депутат Верховной Рады

Ожидаемый обмен заключенными между Украиной и Россией не является шагом к нормализации двусторонних отношений. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко.

«Никакой нормализации здесь нет. Это попытка Россини снять некоторые сложности и решить тактические проблемы, представив это огромным шагом навстречу, каким он, безусловно, не является», — заявил он.

По словам А.Гончаренко, «есть решения международных судов, которые вскоре приведут к тому, что корабли под российским флагом даже не смогут зайти в международные порты». «России нужно возвращать моряков в любом случае, но она их теперь возвращает не только по решению суда, но и взамен на кого-то.

Кроме того, Россия хочет забрать из Украины Владимира Цемаха — человека, который имеет прямое отношение к уничтожению малазийского Боинга. Его показания очень важны для международного трибунала», — заключил депутат Верховной Рады.