Министерство просвещения рекомендует запретить использование мобильных телефонов во время уроков в школах

Как заявила глава ведомства Ольга ёева, это решение поддерживают 89% родителей, 90% учителей и 61% детей. Васильева признала, что в России не все школы приветствовали идею запрета. Однако в министерстве уверены, что того количества гаджетов, которые есть у школ, вполне достаточно для образовательного процесса.

В свою очередь, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что регионы и школы должны сами выработать правила использования мобильных телефонов учениками. Дискуссия в обществе показала актуальность этой темы, — добавила Матвиенко.

19 августа на сайте Роспотребнадзора были опубликован рекомендации о запрете гаджетов. Школам рекомендовано ограничить использование устройств во время учебного процесса, предусмотреть места для хранения мобильных телефонов, а также согласовать экстренные способы связи родителей с учениками.