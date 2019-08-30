Министерство экономического развития предлагает обязать банки дать возможность заёмщикам выкупать свои долги

При этом должникам предлагается дать приоритетное право выкупа, — сообщает газета «Коммерсант», которая ознакомилась с соответствующими поправками в законы о взыскании долгов физических лиц и о микрофинансовой деятельности. Как отмечает издание, фактически речь идет о списании кредита – просроченные задолженности физических лиц банки перепродают в среднем за 3% от их сумму.

Кредиторы категорически против поправок. Они считают, что в этом случае заемщики фактически освобождаются от исполнения обязательств, и «это открывает путь к потребительскому экстремизму».